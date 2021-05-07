Жители Краснодара смогут онлайн выбрать до 30 мая свою зеленую территорию

Жители Краснодара выбирают через онлайн-голосование свою зеленую территорию Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре продолжается онлайн-голосование по благоустройству зеленых зон. Оно продлится до 30 мая, сообщает пресс-служба администрации города. Горожанам предложено на выбор 23 территории.

Итоги подведет муниципальная общественная комиссия. Выбранные зоны распределят по приоритету выбора. В голосовании задействованы зеленые зоны четырех городских округов.

Список зеленых зон опубликован на сайте администрации города.