На Кубани спрос на сезонных работников вырос в 6 раз

Такие цифры показывает аналитика с марта по май

Аналитики HeadHunter выяснили, что число вакансий работников в пляжных зонах Краснодарского края выросли в шесть раз по сравнению с тем же периодом времени прошлого года. Это связано с ростом туризма и открытием новых популярных мест.

Так, сотрудник сервиса пляжа "Маяк" в Сочи может заработать до 55 тысяч рублей до вычета налогов, а продавец-кассир может получить уже до 70 тысяч рублей. При этом воспитателю детского клуба в Анапе заплатят от 30 тысяч рублей до вычета налогов, и столько же сможет получить аниматор для подростков. А вот начальнику пляжа предлагают от 45 тысяч рублей.

При этом уборщику пляжа в Геленджике готовы платить от 23 тысяч рублей, а матрос-спасатель получит 37 тысяч.