Фото: vk.com/chpsochi

Труп мужчины обнаружили на остановке в Сочи. Сегодня, 7 мая на ул.Волжская прохожие обнаружили тело человека. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Мужчина лежал на остановке общественного транспорта без признаков жизни.

Жители района вызвали на место происшествия полицию.

Как сообщили сотрудники УВД Сочи, на теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено. Сейчас они проводят экспертизу, в ходе которой выяснятся причины гибели. После этого правоохранители примут процессуальное решение.