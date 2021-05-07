В Сочи зацвел желтый «пьяный» рододендрон

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На территории Сочинского национального парка во всей красе зацвел желтый рододендрон. При всей своей необычности это растение очень опасно для человека.

- Пчелы собирают с растения так называемый «пьяный мед», который в большом количестве опасен не только для человека и животных, но и для самих насекомых, - предостерегают ученые Сочинского нацпарка

Все части растения содержат ядовитое вещество - андромедотоксин. При попадании в организм вещество приводит к возникновению рвоты, слабости и головокружению.