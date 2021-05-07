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Общество7 мая 2021 20:37

Жители Сочи пожаловались на поборы от «Водоканала»

Горожане увидели неточные данные, который пришли им в платежных ведомостях
Инна БОРИСОВА
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Многие жители Сочи поразились, увидев счета Водоканала, не входившие в их расходный чек-лист

Многие жители Сочи поразились, увидев счета Водоканала, не входившие в их расходный чек-лист

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 2,8 тыс. жители пришли в недоумение, увидев данные, который пришли им за услуги "Водоканала", сообщает пресс-служба МУП г. Сочи «Водоканал».

Многие жители поразились, увидев счета, не входившие в их расходный чек-лист.

Но начальник начальник отдела реализации Вера Комаренко объяснила, что проблема была в системе выдачи платежей.

- Уже в майских платежках, всем, кому это полагается, произведут перерасчет. Писать какие-либо заявления не нужно, все произойдет автоматически, - объяснила Вера Комаренко.

Пользователям посоветовали почистить свои личные кабинеты.