Жители Сочи пожаловались на поборы от «Водоканала»

Многие жители Сочи поразились, увидев счета Водоканала, не входившие в их расходный чек-лист Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 2,8 тыс. жители пришли в недоумение, увидев данные, который пришли им за услуги "Водоканала", сообщает пресс-служба МУП г. Сочи «Водоканал».

Многие жители поразились, увидев счета, не входившие в их расходный чек-лист.

Но начальник начальник отдела реализации Вера Комаренко объяснила, что проблема была в системе выдачи платежей.

- Уже в майских платежках, всем, кому это полагается, произведут перерасчет. Писать какие-либо заявления не нужно, все произойдет автоматически, - объяснила Вера Комаренко.

Пользователям посоветовали почистить свои личные кабинеты.