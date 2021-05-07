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Общество7 мая 2021 22:04

Жители Краснодара станут участниками Парада Победы онлайн

В этот день улицы города украсят светоотражающими декоративными панелями и праздничными инсталляциями
Инна БОРИСОВА
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Жители Краснодара и гости города смогут приобщиться к трансляций онлайн-акций, посвященных 76-й годовщине со Дня Великой Победы

Жители Краснодара и гости города смогут приобщиться к трансляций онлайн-акций, посвященных 76-й годовщине со Дня Великой Победы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Краснодара смогут приобщиться к трансляций онлайн-акций, посвященных 76-й годовщине со Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации города.

- Главным торжеством для краснодарцев и гостей города станет парад на Главной городской площади. Участие в нем примут 30 парадных расчетов, с участием военных соединений Краснодарского гарнизона, казаков Кубанского казачьего войска, - рассказали в пресс-службе мэрии города.

Также в этот день улицы города украсят светоотражающими декоративными панелями и праздничными инсталляциями.