«Бессмертный полк России» на Кубани 9 мая начнется онлайн в 15.00

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Общественное движение «Бессмертный полк России» в связи с пандемией пройдет в этом году в онлайн-версии, сообщает пресс-служба краевой администрации.

К многомиллионному мероприятию можно будет присоединиться в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на ресурсе «Банк Памяти» до 12 часов 9 мая.

- Все анкеты, загруженные до 7 мая и одобренные модераторами, попадут в трансляцию шествия «Бессмертного полка» онлайн в День Победы. К поданным в 2020 году более чем 2,5 млн анкет из разных регионов уже добавилось почти 1,5 млн новых. Авторы этих заявок получат уведомления о прохождении своих героев в онлайн-строю, - уточнили организаторы акции «Бессмертный полка».