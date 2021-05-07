Краснодарцы, вы еще успеете! Регистрация в акции «Бессмертный полк» продлена до 9 мая

Фото: мэрии города Краснодара

Все, кто хочет принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн», смогут подать заявки до до 12.00 9 мая, сообщает пресс-служба администрации города. На официальном сайте проекта сбор заявок закрыт.

- По многочисленным просьбам принято решение продлить прием заявок в онлайн-шествии «Бессмертного полка» через мини-приложения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на ресурсе «Банк Памяти», - уточняют в мэрии.

Все анкеты, которые были загружены до 7 мая и одобрены модераторами, попадут в трансляцию онлайн-шествия «Бессмертного полка» в День Победы.