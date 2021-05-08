Узнали, где будут отключения света в Сочи 8 мая 2021

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 8 мая 2021 обещают в трех внутригородских районах. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Отметим, что касается это не всего Сочи, а только нескольких улиц. «КП» – Кубань» узнала, где будут отключения света в Сочи 8 мая 2021.

В Хостинском районе электричество отключат с 08:00 до 17:00 на улицах Леселидзе.

В Центральном районе света не будет с 08:00 до 17:00 на улицах Виноградная, 188 и в некоторых других домах. Кроме того, электроэнергия пропадет у сочинцев частично в жилфонде на улицах Донская, Виноградная, Целинная, Яблочная, Восточная и Тимирязева.