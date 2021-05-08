Видео разрушенного мемориала героям войны на Кубани

Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Вандалы разрушили военный мемориал в Краснодарском крае. Разбиты таблички памятника, который был установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года.

Данные об акте вандализма на военном мемориале на горе Семашко появилась в средствах массовой информации вечером 7 мая.

- Согласно имеющейся информации, разбиты памятные таблички мемориала, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Памятник был установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, которая является составной частью битвы за Кавказ.

Следователи инициировали вопрос о передаче данного материала из полиции в СК.

Напомним, что Битва за Кавказ началась летом 1942 года. Бои шли на горных хребтах, неподалеку от Туапсе и Горячего Ключа. Оборона продлилась 150 дней.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Туапсе вандалы на горе Семашко разбили памятные таблички на военном мемориале героям Великой Отечественной войны. Эта информация пришла из источников в администрации Туапсе.