Температура воды в Черном море 8 мая 2021: теплее всего в Сочи

Побережье Хосты Фото: Юлия БАРАНОВА

Высокий курортный сезон в Краснодарском крае стартовал еще 1 мая. Из-за закрытия границы с Турцией туристы со всей России поехали на курорты Кубани. Сейчас здравницы региона заполнены более чем на 80%. Это рекордные показатели для майских праздников.

Но специалисты туриндустрии прогнозируют пиковые нагрузки с начала календарного лета. Температура воды в Черном море с каждым днем все больше радует туристов.

«КП» – Кубань» выяснила, какая температура воды в Черном море 8 мая 2021.

По данным сайта turtella.ru, в субботу море в Сочи прогреется до +15,8 °С. В Туапсе – до +14,9 °С. В Архипо-Осиповке температура морской воды + 14,6 °С, в Новороссийске – плюс 14,3 °С, в Витязево +13,6 °С.

Отметим, что сочинские курортологи считают самой комфортной температурой для купания в море – плюс 26 градусов. Обычно она наступает к концу июня.