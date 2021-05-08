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Сотрудница авиакасс в Краснодаре попалась на мошенничестве с аннулированием билетов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть ЛОП в аэропорту Краснодар обратился руководитель одной из фирм, которая занимается продажей авиабилетов. Представитель компании пояснил, что одна из клиенток стала жертвой мошенничества. Она купила билеты на самолет, но они оказались аннулированы.

- Установлено, что 38-летняя краснодарка - билетный кассир - за наличный расчет оформила потерпевшей авиабилеты, - уточнили в пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте. – Позже кассир аннулировала приобретенные билеты, оформила возврат, а деньги присвоила себе - более 60 тысяч рублей.

Отделением дознания Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте возбудило по данному факту уголовное дело по ч.1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».