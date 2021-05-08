Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодарском крае 8 мая зафиксировали 97 новых случаев заболевания коронавирусом. Возраст взрослых пациентов до 84 лет. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Новую инфекцию подхватили 41 мужчина, 56 женщин и трое детей.

- В Краснодаре положительный тест получили 22 человека, в Анапе и Армавире – по 8. Семь жителей заболели в Кавказском районе, по пять – в Кореновском, Белореченском, Тихорецком районах и Горячем Ключе, - рассказали подробности в оперштабе.

По четыре пациента добавились в Сочи и Северском районе. По три случая опасного недуга зафиксировали в Геленджике, Туапсинском, Абинском, Красноармейском и Ленинградском районах. Двое больных в Новороссийске. В Выселковском, Крыловском, Динском, Ейском, Крымском, Новокубанском и Калининском районах по одному заболевшему.

Всего за время пандемии ковида в регионе COVID-19 обнаружили у 46273 граждан, в том числе у 2960 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 815,3.