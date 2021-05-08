Зоны отдыха до конца года благоустроят в Лабинском районе

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Зоны отдыха площадью более 30 тысяч квадратных метров до конца года благоустроят в Лабинском районе. Работы проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- В сквере по улице Красной города Лабинска уложат тротуарную плитку, установят бордюрный камень, скамейки и урны. Кроме того, здесь заменят освещение, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе.

В станице Владимирской обновят территорию по улице 30 лет Победы. В планах - изменение планировки площадей, установка парковых диванов, урн и фонарей. На территории выполнят и озеленение.

В парке поселка Розовый уложат тротуарную плитку, оборудуют детскую и спортивную площадки.