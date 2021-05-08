Глава Краснодара передал знак «Рубеж воинской доблести» в Выставочный зал Боевой Славы

Фото: krd.ru.

Глава Краснодара Евгений Первышов передал свидетельство и памятный знак «Рубеж воинской доблести» в Выставочный зал Боевой Славы, который находится в парке 30-летия Победы. Таким образом, сохраняется память о подвиге защитников Пашковской переправы в 1942 году. Церемония прошла у мемориала на улице Заводской, сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра.

- Здесь, на переправе, совсем молодые, необстрелянные мальчишки проявили наивысшую степень доблести. Они стояли до последнего, плечом к плечу, защищая наш город, - отметил мэр.

В живых остались два защитника переправы - Почетные граждане Краснодара — Сергей Дробязко и Виталий Басий.

Напомним, что почетное звание переправе присвоено по решению губернатора Краснодарского края и депутатов ЗСК.