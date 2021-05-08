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В Сочи ожидается резкое ухудшение погоды. На курорте объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

- Резкое ухудшение погоды на территории Большого Сочи может произойти уже в ближайшие сутки, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» представитель пресс-службы.

Сотрудники Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей прогнозируют до конца дня 9 мая сильные ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. Рекордное количество осадков может спровоцировать подъемы уровня воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок. Одновременно возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

Кроме того, в течение суток 9 мая и 10 мая на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.