Фото: krd.ru.

В центре Краснодара временно ограничат движение транспорта 9 мая. Причина перекрытия улиц - проведение парада в честь Дня Победы. Мероприятие состоится на главной городской площади, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

- В этом году парад пройдет без зрителей, в прямом эфире его покажут на краевом телевидении, - уточнила «Комсомольской правде» - Кубань» представитель пресс-службы.

Движение транспорта будет ограничено в районе улица Красноармейской и Будённого до 15:00. Кроме того, с 06:00 также проезд перекроют на участках улиц Будённого (от Красной до Красноармейской), Красной (от Длинной до Калинина), Красноармейской (от Пашковской до Кузнечной), Будённого и Длинной (от Рашпилевской до Седина).

Кроме того, 9 мая с 06:00 до 15:00 «кирпич» повесят на улице Рашпилевской - от Длинной до Северной.

Для участников парада будет организована стоянку автотранспорта на Красной, Будённого, Калинина и других.