Фото: архив КП

На Кубани снова горит лес. На этот раз пожар тушат в Геленджикском лесничестве. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

8 мая в 18:05 от оперативного дежурного Краснодарского краевого лесопожарного центра поступило сообщение о загорании лесной подстилки на территории Геленджикского и Кабардинского участкового лесничества. Огонь охватил площадь 0,01 Га.

- К тушению пожара привлекается 13 человек и 4 единицы техники, из них от МЧС России - 5 человек и 2 единицы техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» публиковала зрелищные кадры лесных пожаров в Абхазии. Огонь полыхал буквально в метре от автомобильной дороги.