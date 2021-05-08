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Жительница Сочи обвинила бывшего полицейского в изнасиловании. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

41-летняя женщина написала заявление в полицию на своего сожителя. Она пояснила, что 53-летний насильник угрожал завести уголовное дело на нее и родителей. Все произошло в одном из гостевых домов Лазаревского района. По словам потерпевшей, особенно ее испугали наручники и пистолет, которые были у бывшего сотрудника внутренних органов.

- Сожитель был доставлен в полицию для дачи показаний, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.