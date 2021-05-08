Краснодарец пожаловался на частный детский сад

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Житель Краснодара пожаловался в соцсетях на частный детский сад. Он рассказал, что его ребенок не хочет ходить в группу из-за странностей воспитательниц. Об этом мужчина написал на странице «ВКонтакте».

- На любое замечание, на любой вопрос в отношении моего ребёнка они реагируют неадекватно, с криками перебивая друг друга, - сообщил отец дошкольника.

По его словам, на ребёнка неоднократно повышали голос, будили во время тихого часа, говоря: «Вставай, родители пришли!». А потом говорили, что пошутили,

Родитель обратил внимание, что ему обещали сделать перерасчёт по стоимости за посещение ребенком детсада, но в итоге отказали, ссылаясь на то, что это частный садик. Отца возмутило и то, что оплату за питание нужно вносить авансом, но деньги за не оказанные услуги не возвращают.