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В Сочи у местной жительницы похитили кинжал за 200 тысяч рублей. Полиция разыскивает вора. Об этом сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, кража произошла в служебном помещении в поселке Дагомыс. Пропал кавказский кинжал «Ирбис» с золотыми вставками и драгоценными камнями.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что кубанский фермер купил «кинжал власти» за 2,5 миллиона рублей. Лжеэкстрасенсы продали мужчине заговоренное холодное якобы для повышения урожайности его участка и финансового успеха в реализации выращенной продукции на рынках. Неизвестно, стали ли культуры фермера расти лучше и продаваться дороже, но заявление в полицию он все-таки написал.