Погода в Краснодаре на 9 мая 2021 года: тепло сменят дожди

Фото из открытых источников

Погода на майские праздники очень переменчива. На смену жаре пришли дожди с грозами. Температура воздуха понизится, а ветер усилится. Хотя, еще вчера в краевом центре было почти по-летнему тепло - до 26-28°С.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 9 мая 2021 года.

- Ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Ветер прогнозируется западной четверти 5-10 м/с, временами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от 9 до 11°С, днем от 13 до 15°С.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что смерчи и лавины накроют в праздничные дни Краснодарский край. В регионе распространено штормовое предупреждение.