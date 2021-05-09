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Перекрытие дорог в Краснодаре на 9 мая 2021 года: список, схема перекрытия во время Парада Победы. Пандемия коронавируса на Кубани отступает. С каждым днем количество новых случаев заражения уменьшается. Но в регионе по-прежнему сохраняется режим повышенной готовности.

Поэтому Парад Победы в Краснодаре пройдет без большого количества зрителей. На Главной площади города его увидят только ветераны Великой Отечественной войны, участников локальных боевых действий.

Посмотреть Парад Победы можно будет на сайте «КП» – Кубань». Прямая трансляция запланирована на 10 часов утра.

«КП» – Кубань» узнала, каким будет перекрытие дорог в Краснодаре на 9 мая 2021 года.

Из-за Парад Победы будет введение ограничение движение по улице Красноармейской от Длинной до Буденного и от Пашковской до Кузнечной, по улице Буденного от Красной до Красноармейской и от Рашпилевской до Седина, по улице Длинной от Рашпилевской до Седина.

«КП» – Кубань» узнала, каким будет перекрытие дорог в Краснодаре на 9 мая 2021 года: список, схема перекрытия во время Парада Победы.

Также до 15:00 9 мая нельзя будет остановить автомобиль на улице Красной от Длинной до Калинина, на улице Красноармейской от Пашковской до Головатого, на улице Буденного от Рашпилевской до Седина, на Длинной от Рашпилевской до Седина.