Погода в Новороссийске на 9 мая 2021 года: на смену ливням и урагану придет тепло Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новороссийске на 9 мая 2021 года. На смену аномальному теплу, которое установилось на Кубани в начале месяца, пришли грозы и ураганный ветер. Они буквально поглотили большую часть региона. Но сейчас «дождливый» циклон отступает. В Краснодарский край возвращается тепло и солнце.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Новороссийске на 9 мая 2021 года.

- Максимальные порывы ветра днем составят 7 м/с, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Днем воздух прогреется до плюс 14 градусов.

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