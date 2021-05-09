Температура воды в Черном море 9 мая 2021: ливни и грозы не прошли бесследно Фото: Виталий КАРНАУХ

Курортный сезон на Кубани в разгаре. Толпы туристов со всей России облюбовали курорты Краснодарского края. Но они не спешат распаковывать чемоданы. Купальники и плавки люди оставили на дне сумок. Температура воды в Черном море не увеличивается уже несколько дней. Поэтому окунуться в пучину рискуют далеко не все.

«КП» – Кубань» выяснила, какая температура воды в Черном море 9 мая 2021. Самая высокая температура воды в Черном море установилась в Сочи. Здесь морская гладь прогрелась до плюс 16 градусов. Не так сильно прогрелась вода в Геленджике, Новороссийске и Туапсе. Здесь столбики термометров остановились на отметке плюс 15 градусов. Самая низкая температура воды – в Анапе. Здесь вода прогрелась всего до плюс 14 градусов.

Отметим, что наиболее пригодной температурой для купания в море считается плюс 28 градусов. Обычно она наступает в начале июня.