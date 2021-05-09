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Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем Победы. Глава Кубани отметил, что это величайший и главный праздник в стране.

- 9 мая мы ощущаем особую гордость за наше Отечество, за наш великий народ, который победил в самой страшной и кровопролитной войне, одолел жестокого и беспощадного врага, - сказал губернатор Краснодарского края.

Также глава региона подчеркнул, что мирная Кубань испытала на себе ужасы войны. В частности, он отметил, что были разрушены такие города, как Новороссийск, Анапа, Туапсе, Краснодар, а также сотни хуторов и станиц по всей территории края. Особое внимание глава региона уделил сегодняшнему поколению, которое должно хранить память о тех событиях. Именно по этой причине на Кубани не прекращается работа по созданию новых мемориалов, а городам и станицам присваиваются звания воинской доблести.

- Наши деды и прадеды не жалели своих жизней ради нашей свободной страны, ради нашего мирного будущего, ради каждого из нас с вами. Мы должны быть достойны их славы, - резюмировал Вениамин Кондратьев.

Отметим, что сегодня в Краснодаре состоялся Парад Победы. Он прошел на Главной городской площади. Мероприятие прошла без зрителей. Это связано с тем, что на Кубани продолжает действовать режим повышенной готовности. Это связан с риском распространения коронавируса. Уже несколько месяцев в регионе не фиксировалось вспышек заболеваемости COVID-19.

Добавим, что участие в Параде Победы в Краснодаре приняли 30 парадных расчетов - всего около 1750 человек, - а также военная техника. Командовал расчетами заместитель начальника авиационного училища летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова, полковник Олег Бучельников.