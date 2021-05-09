Видео Парада Победы в Новороссийске 9 мая 2021: еще недавно танк-34 был памятником, а сейчас возглавил колонну

Парад Победы в Новороссийске 9 мая 2021 Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Видео Парада Победы в Новороссийске 9 мая 2021. Уже больше года на Кубани сохраняется режим повышенной готовности. Поэтому Парады Победы в Краснодаре и Новороссийске прошли без зрителей. На них попали только ветераны Великой Отечественной войны, а также участники локальных войн.

Жители Кубани могли смотреть Парад Победы в Новороссийске 9 мая 2021 на сайте «КП» – Кубань». Также люди массово вышли на балконы и крыши ближайших домов. В социальных сетях даже появлялись предложение совместного просмотра Парад Победы в Новороссийске 9 мая 2021.

Возглавил парадную колонну танк Т-34. Еще недавно он был памятником. Туристы могли его видеть на въезде в город-герой – около Волчьих ворот. Меньше чем за год специалисты восстановили легендарную машину. Позже она возглавила Парад Победы Победы в Новороссийске 9 мая 2021.

Всего участие в мероприятии приняли порядка 1500 человек. Это были военнослужащие Черноморского флота, Воздушно-десантных войск, соединений армии ВВС и ПВО Южного военного округа, представителей Росгвардии и МЧС России, а также курсанты МВД и юнармейцы. Также на улицы Новороссийска выехали 9 единиц военной техники. Это самоходные артиллерийские комплексы «Берег», ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и не только.

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