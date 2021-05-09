В Краснодарском крае 9 мая зафиксировали 92 новых случаев заболевания коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

За последние сутки на Кубани выявлено 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это повторение лучшего показателя за неделю. Он был зафиксирован в понедельник, 3 мая.

Возраст инфицированных пациентов колеблется от 15 до 84 лет. Об этом сообщает оперштаб региона. Страшной инфекцией заразились по 46 мужчин и женщин.

- В Краснодаре положительный тест сдали сразу 18 человек, в Сочи – 15, в Анапе – 9. Еще восемь человек подхватили инфекцию в Лабинском районе, семь – в Геленджике, - рассказали подробности в оперштабе.

По пять новых пациента с подтвержденным COVID-19 выявлено в Крымском и Приморско-Ахтарском районах, четыре – в Абинском районе, три – в Динском.

- По два случая заражения было обнаружено в Горячем Ключе, Усть-Лабинском, Крыловском, Курганинском, Ейском, Темрюкском районах, по одному – в Кореновском, Туапсинском, Белореченском, Выселковском, Мостовском, Северском районах, – добавили в оперативном штабе региона.

Всего за время пандемии ковида в Краснодарского крае было выявлено 46365 заразившихся.

- 68 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое – на ЭКМО, – резюмировал в оперштабе.