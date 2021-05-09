Фото: vk.com/typical_krd

Водители грузовиков устроили праздничный пробег в Краснодаре в День Победы 9 мая 2021. Она прокатились по улицам краевого центра в воскресенье утром.

Каждая машина была украшена флагами Знамени Победы и России. Огромная колонна из нескольких десятков грузовиков растянулась на пару километров. Из-за нее даже образовался небольшой затор на улице Селезнева.

Свой пробег водители сопровождали песнями Победы, которые звучали из колонок автомобилей. По словам очевидцев, уже во время заезда к участникам присоединились десятки машин, которые проезжали мимо.