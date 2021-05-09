Салют на День Победы в Новороссийске 9 мая 2021 года: где посмотреть, в какое время начало, лучшие площадки

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Салют на День Победы в Новороссийске 9 мая 2021 года запланирован на 22:00. Он пройдет в районе Западного мола, который расположен в порту города-героя.

Салют на День Победы в Новороссийске 9 мая 2021 года обещает быть ярким. Как стало известно «КП» – Кубань», организаторы запланировал 30 залпов с интервалами в 30 секунд. Сами заряды фейерверков будут происходить на высоте свыше 200 метров. Они продлятся порядка 15 минут.

Во время салюта на День Победы в Новороссийске 9 мая 2021 года артиллеристы задействуют свыше 20 пусковых комплексов для фейерверков.

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