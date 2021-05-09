Фото: fckrasnodar.ru/

Воспитанники академии ФК «Краснодар» возложили цветы к мемориалу войны. Вместе с воспитателями они побывали у памятника жертвам фашистского террора.

- Мы помним, какой ценой была завоевана эта Победа. И знаем – те, кто победили, сделали это не только силой оружия, но и силой своего духа, силой несгибаемой веры, – сказано в заявлении на сайте футбольного клуба «Краснодар».

Также ребята почтили память погибших во время войны минутой молчания. Отметим, что сегодня по всей стране проходят памятные мероприятия в честь 76-летия Великой Победы.

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