Сочинских школьников угостили кашей на военно-полевой кухне

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Сегодня вся страна отмечает 76-ую годовщину Великой Победы. Праздничные мероприятия проходят по всей стране. В Сочи они начались с возложения цветов к Вечному огню на мемориале в Завокзальном микрорайоне и к стеле «Братская могила».

–Более 18 тысяч жителей Сочи были мобилизованы на фронт. Более четырех с половиной тысяч из них не вернулись домой. Низкий поклон всем, кто ковал Великую Победу на полях сражений, в больничных палатах, у промышленных станков. Вечная память тем, кто не дожил до сегодняшнего дня. Крепкого здоровья всем ныне живущим ветеранам, – сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Затем глава курортного города посетил выставку вооружения Сочинского гарнизона. Мэру показали двенадцать образцов вооружения военной и специальной техники войск ПВО и связи.

- Также на выставке можно увидеть автомашины для перевозки состава и ведения боя, средства разведки, беспилотные летательные аппараты и девять видов формы одежды разных родов войск, – сказали «КП» – Кубань» в мэрии Сочи.

Также 9 мая на экскурсию на выставку приехали учащиеся кадетских классов школы №7 города-курорта. Они попробовали кашу, приготовленную на военно-полевой кухне, а также ознакомились с оружием, которое было в арсенале военных во время Великой Отечественной войны. Сегодня, 9 мая, памятные мероприятия проходят сразу во всех районах курортного города. Например, местные жители возложили цветы к братским могилами и захоронениям Героев Советского Союза. Также местные жители и гости курорта весь день могут посетить муниципальные музей.

По словам организатором, финишной чертой празднования станет праздничный фейерверк. Он будет организован во всех районах Сочи.

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