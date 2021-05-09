Почти 40 тысяч жителей Кубани стали участниками акции Бессмертный полк 9 мая 2021 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти 40 тысяч жителей Кубани стали участниками акции Бессмертный полк 9 мая 2021. В этом году шествие проходит в сети. Так решили организаторы. Они объяснили его эпидемиологической ситуацией в России.

Отметим, что трансляция доступна на официальном сайте шествия, краевом телеканале, онлайн-кинотеатрах и в социальных сетях. Она стартовала в 15:00.

Отметим, что в 2021 году прием заявок длился больше обычного. Он завершился только в 12 часов 9 мая, за три часа до начала онлайн-шествия.

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