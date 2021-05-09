Фото: admkrai.krasnodar.ru

Около 300 персональных парадов для ветеранов состоялось на Кубани. Они прошли во дворах участников Великой Отечественной войны.

Из-за пандемии коронавируса Парады Победы 9 мая 2021 в Краснодаре и Новороссийске прошли с ограниченным количеством зрителей.

Часть ветеранов не смогли лично присутствовать на торжественных мероприятиях. Их поздравляли на дому, организовывая парады прямо во дворах.

Только в Горячем Ключе сегодня поздравили 13 ветеранов. Всего на Кубани было дано порядка 300 персональных парадов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фото Парада Победы в Новороссийске 9 мая 2021: легендарный танк Т-34 и передовые ракетные комплексы

Собрали фото Парада Победы в Новороссийске 9 мая 2021 (подробнее).