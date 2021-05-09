Туристка сломала ключицу во время прогулки по Свирскому ущелью в Сочи

Фото: instagram.com/spasenie_sochi

Туристка сломала ключицу во время прогулки по Свирскому ущелью в Лазаревском районе Сочи. Женщина неудачно упала с небольшого поста. Подняться самостоятельно 67-летняя дама не смогла. Ей потребовалась помощь спасателей.

- Оперативному дежурному службы спасения Сочи поступил сигнал о помощи в транспортировке человека, – сказали «КП» – Кубань» спасатели.

Сразу после сообщения оперативная служба выехала на место ЧП. С помощью специальных носилок женщину доставили до машины скорой помощи. Позже стало известно, что женщина сломала ключицу.

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