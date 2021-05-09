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Воздушный Парад Победы в Краснодарском крае 9 мая 2021 прошел в Приморско-Ахтарске. В небо над городом поднялась четверка штурмовиков Су-25.

Летчики 960-го штурмового авиационного полка исполнили базовые фигуры пилотажа. Параллельно в городе стартовало шествие в честь 76-ой годовщины Великой победы. Участие в нем приняли военнослужащие, казаки, юнармейцы и студенты и техника времен ВОВ.

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