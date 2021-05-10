Температура воды в Черном море 10 мая 2021: пока можно лишь ноги помочить

Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Похолодание, которое держится в Краснодарском крае последние несколько дней, отразилось не только на температуре воздуха, но и воды. Все, кто планировал открыть купальный сезон в мае, увы, вынужден был отложить свои заплывы. Температура воды в Черном море 10 мая 2021 слишком низкая - пока можно лишь ноги помочить.

По данным «КП» - Кубань», водные термометры в Анапе показывают 14,5 градуса, в Новороссийске отметки заметно выше, но не ощутимо - 15,1 градуса. Такие же значения регистрируют и в Геленджике.

Далеки от комфортных и отметки в Туапсе, где вода сейчас 15,9 градуса. В Адлере и Сочи море прогрелось до 16,2 градуса. А вот самые высокие отметки зарегистрированы в Джубге.

Иногда туристы забывают, что в Краснодарском крае есть не только Черное море. Берега южного региона омывает еще и Азовское. И оно сейчас, как раз теплее. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в Приморско-Ахтарске вода прогрелась до 18,2 градуса. Чуть прохладнее море в Голубицкой - 17,9 градуса.