Последние новости на 10 мая 2021: в регионе ударят заморозки

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Последние новости на 10 мая 2021.

В регионе, как и прежде, регистрируют новые случаи заражения коронавирусом. Однако отмечается, что кривая заболеваемости уже не первый день идет на спад. За минувшие сутки только 92 положительных теста на ковид.

В Краснодарском крае прошли мероприятия, посвященные Дню Победы. Парад прошел с некоторыми ограничениями - на трибунах находилось определенное количество гостей из-за пандемии. А акция "Бессмертный полк" прошла в онлайн-режиме. Тем не менее почтили память своих родственников почти 40 тысяч жителей края.

А вот синоптики огорошили кубанцев прогнозом на ближайшие дни. Как оказалось, грядут заморозки - температура в некоторых районах опустится до минус 2 градусов. И это в мае! Стоит сказать, что Адыгею накануне накрыли мощнейшие снегопады.