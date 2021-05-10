Погода в Краснодаре на 10 мая 2021 года: в городе похолодает до +5 градусов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К сожалению, последние дни температурные отметки не радуют жителей кубанской столицы. Причиной тому стал холодный атмосферный фронт, который повернулся к краевому центру холодной стороной. «КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 10 мая 2021 года.

- Утром и днем прогнозируем кратковременный дождь, возможна гроза, - сообщает Краснодарский гидрометцентр.

Будет дуть ветер западной четверти, его скорость ожидается 5-10 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду.

Ночью температура упадет до +5 градусов. В дневные часы сильно отметки, увы, не вырастут - ожидается +12-14 градусов.

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы. Так что метеочуствительным людям стоит сегодня отдохнуть.