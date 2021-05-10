Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 10 мая выросло на 93

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Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. По последним данным, число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 10 мая 2021 выросло на 93.

За последние сутки в России выявлено 8 465 новых случаев коронавируса.

- За сутки в России полностью выздоровели 6 774 человека, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за минувшие 24 часа выписаны 115 пациентов, всего в регионе выздоровели 40857 кубанцев.

Напомним, режим повышенной готовности на Кубани продлен до 12 мая включительно. Кроме того, власти кубанской столицы приняли решение закрыть кладбища для посещения на Радоницу - 11 мая все погосты будут недоступны для горожан.