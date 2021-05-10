Названы самые зараженные районы Кубани на 10 мая 2021

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Краснодарском крае зарегистрировали 93 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Согласно статистике, в последний раз такой уровень заболеваемости был 25 сентября 2020 года. Уже в октябре число новых случаев заражения стало расти.

По данным на 10 мая 2021 года, в ковидном антирейтинге лидируют три города: Краснодар - 18 положительных результатов на коронавирус, Сочи – 12, Новороссийск - 10.

- Самыми зараженными районами стал Тихорецкий район, где зафиксировано по восемь случаев заболевания, в Выселковском и Лабинском районах - по четыре, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

По три человека подхватили инфекцию в Белореченском, Динском, Славянском районах. По 2 - в Туапсинском районе, Горячем Ключе, Калининском, Красноармейском районах. По одному заболели в Кавказском, Каневском, Крыловском, Темрюкском, Усть-Лабинском, Новопокровском, Новокубанском, Крымском районах.

За последние 24 часа выздоровели 115 пациентов, скончались 11 человек.

- На ИВЛ лежат 68 заболевших, двое – на ЭКМО, - сообщили в кубанском минздраве. - В стационарах лечится 1081 житель с ковидом, на дому под наблюдением терапевтов с инфекцией борются 1653 человека.