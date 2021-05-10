Фото: МЧС по Адыгее.

В Адыгее возобновили поиски мужчин, которых унесло течением реки. Сотрудники МЧС решили повторно обследовать русло реки Белой, а также береговую линию в районе Хаджохской теснины. Кроме того, спасатели хотят еще раз осмотреть территорию ниже по течению в сторону ГЭС на реке Белой в Майкопе.

Зона поиска разбита на участки - каждая группа отрабатывает свой.

- Всего в работе задействованы 60 человек, 11 единиц техники, два плавсредства, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Адыгее.

Напомним, днем 8 мая стало известно, что трех мужчин унесло течение реки Белой. Случилось это в районе поселка Какменномостский – около Хаджохской теснины. Все пропавшие - туристы. Один из них хотел сделать селфи на фоне реки, но ее сильное течение просто сбило с ног мужчину. Ему бросился на помощь друг, однако его тоже унесло. Утопающих заметил очевидец, решил вытащить людей из воды, но не рассчитал свои силы - его тоже смыла бушующая река.