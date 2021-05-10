ФК «Краснодар» снял фильм о дебюте в Лиге чемпионов

Фото: Youtube.com/FC Krasnodar | ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» снял фильм «От игры к игре» о дебюте в Лиге чемпионов. Его озвучил известный актер и режиссер Данила Козловский.

- Любой владелец клуба мечтает о том, чтобы его команда играла в главном футбольном европейском турнире [Лиге чемпионов – прим.]. Стоимость всех трех наших соперников в разы больше, чем стоимость нашего клуба, – говорит Сергей Галицкий, бизнесмен и владелец ФК «Краснодар» в трейлере картины.

Премьера фильма намечена на май. Известно, что в картине будет рассказывать о пути «Краснодара» на групповой стадии Лиги чемпионов. Клуб обещает показать все эмоции игроков, тренерского штаба и владельца команды по ходу турнира.

Отметим, что в сезоне-2020/21 «Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап главного турнира континента. «Быки» попали в квартет «Е» вместе с испанской «Севильей», французским «Ренном» и английским «Челси».

По итогам групповой стадии турнира российский клуб занял третье место. Он опередил французский «Ренн» и вышел в плей-офф Лиги Европы. Однако на стадии 1/16 финала второго по значимости турнира континента «быки» по сумме двух матчей уступили хорватскому «Динамо Загреб» (2:3 и 0:1).