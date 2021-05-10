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Общество10 мая 2021 10:20

Депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин получил награду Сочинской Епархии

Ему вручили медаль апостола Симона Кананита 3 степени
Евгения СОРОКА
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Депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин награжден медалью от Сочинской Епархии.

Депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин награжден медалью от Сочинской Епархии.

На раннюю Божественную Литургию собрались прихожане сочинского Собора Архангела Михаила в воскресенье, 9 мая. В богослужении принял участие и депутат Госдумы РФ Константин Затулин. В ходе молебна епископ Сочинский и Туапсинский Герман помянул павших на полях Великой Отечественной войны солдат и офицеров.

По завершении Литургии епископ Сочинский и Туапсинский Герман вручил Константину Затулину почетную награду – Медаль сочинской Епархии апостола Симона Кананита 3 степени.

Медаль апостола Симона Кананита 3 степени - почетная награда.

– Константин Затулин – это человек, который хорошо знает людей и их чаянья, - сказал епископ Сочинский и Туапсинский Герман. - Он активно помогает всем, кто к нему обращается не словом, а делом.

Константин Затулин в свою очередь поздравил епископа Сочинского и Туапсинского Германа, а также духовенство сочинской епархии и прихожан с праздником и поблагодарил за награду.

– Ваше преосвященство, уважаемые прихожане, сочинцы! Святейшие митрополиты Московский и Сербский удостоили меня высоких церковных орденов. Но сегодня, в особенный день, для меня особая честь получить из рук нашего сочинского Владыки Германа эту награду. Я полностью посвящаю её работе людей, которые в период непростых для страны испытаний стараются помочь церкви и священнослужителям, – подчеркнул депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин. - Наверное, многое из того, что происходит плохого, на самом деле, могло бы не произойти, если бы мы все были достойны их пасторского слова, их молитвы. В день, когда мы вспоминаем Великую Победу, хочу сказать, что без веры в справедливость, без веры в Бога победа эта могла бы не состояться.

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