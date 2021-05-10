Фото: администрации Сочи.

Жители Сочи присоединились к акции «Фонарики Победы», которая стала достойным завершением Дня Победы. Во многих окнах загорелась свеча памяти, в каждой семье в этот день вспомнили своих героев.

После заката люди подошли к окнам, зажгли свечи и фонари мобильных телефонов. Таким образом, сочинцы почтили память своих близких и родных людей, которые ковали эту Победу на фронте и в тылу.

Многие предпочли сопроводить участие в памятной акции минутой молчания. Некоторые, наоборот, запечатлели свои действия на камеру мобильника и загрузить ролик с историями своих героев-прадедов в соцсети.

- Из-за действия режима повышенной готовности многие мероприятия Дня Победы празднуются онлайн или локально во дворах, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» замдиректора департамента по взаимодействию с общественными объединениями администрации Сочи Татьяна Катаниди.

Но это не помешало жителям курорта стать участниками всех памятных акциях, в том числе в вечерней «Фонарики Победы».