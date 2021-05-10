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В Краснодаре в 2021 году отремонтируют улицу Сочинскую. Она стала одним из 62 объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Капитальный ремонт ведут на участке в 700 метров. Обновят отрезок от улиц Красных Партизан до Славянской.

Здесь отремонтируют асфальт, заменят люки и бортовые камни, нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки.

Работы дорожники начали в апреле и, как говорят в мэрии, техника стихнет уже через пару недель.

- Ремонт планируют завершить к концу мая, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.