В Краснодаре 11 и 12 мая перекроют дороги в районе ж/д вокзала

Фото: krd.ru

В Краснодаре временно перекроют дороги в районе ж/д вокзала. С 22:00 11 мая до позднего вечера 12 мая движение транспорта ограничат по улице Гоголя на участке от Братьев Дроздовых до Привокзальной площади. Также этот участок будет освобожден от припаркованных машин.

Перекрытия связаны с прибытием поезда-выставки «Мы — армия страны! Мы — армия народа!». Состав сделает остановку 12 мая на вокзале Краснодар-I и будет открыт для посетителей с 16:30 до 20:30. Тематический поезд все желающие могут посетить бесплатно.

- В поезде - шесть тематических вагонов и три платформы с образцами военной техники, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города. - Зрителям покажут концертные номера и дадут возможность попробовать блюда полевой кухни.

Экспозиции размещаются в вагонах поезда. Первый из них называется «Дорога памяти».

- В нем находятся терминалы для просмотра и загрузки сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, зоны вооружения и боевой техники 1941—1945 гг., музейные экспонаты, история создания Главного храма Вооруженных Сил России, - говорят «КП» - Кубань» в мэрии.

Далее — выставка «Современная армия». Она посвящена достижениям современных Вооруженных Сил РФ. А еще есть вагон, посвященный борьбе с коронавирусной инфекцией и работе военных медиков в период пандемии.

Последняя выставка называется «Молодежь — авангард поколения», на которой расположен комплекс интерактивных тренажеров.