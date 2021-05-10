В мэрии рассказали, можно ли на Радоницу на кладбище в Краснодаре

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Режим повышенной готовности на Кубани действует до 12 мая 2021 года включительно. Ранее всем муниципалитетам региона было рекомендовано ограничить посещение погостов жителями в Родительский день. Краснодарцев волнует вопрос, можно ли на Радоницу на кладбище в Краснодаре. В мэрии озвучили окончательное решение.

Как выяснилось, 11 мая все кладбища города будут закрыты только для машин. Въезд разрешат только тем, кто будет хоронить своих родных.

- Посещение кладбищ возможно только пешком, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города.

Собираться большими группами у могил нельзя, табу наложили и на поминальные обеды у надгробий. Кроме того, власти города просят краснодарцев соблюдаться масочный режим.