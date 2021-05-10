Фото: instagram.com/gorkluch_official
В Горячем Ключе 19 туристов не смогли вернуться из похода из-за поднявшейся реки. Как стало известно, группа людей вместе с тремя детьми решили отправиться на природу. Отдохнуть компания захотела в районе урочища Поднависла.
Правда, из похода самостоятельно туристы вернуться не смогли. Из-за непогоды уровень воды в реке Чепси поднялся. Перебираться через бушующий водоем, к счастью, никто не осмелился.
- Спасатели Горячего Ключа получили сигнал о том, что помощь требуется приезжим из Краснодара, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Горячего Ключа. - Туристы отправились в поход, не сообщив предварительно об этом в ЕДДС курорта и не сверившись с прогнозом погоды.
В итоге людей нашли. Чтобы помочь такому количеству людей, задействовали трактор с прицепом. Никто из отдыхающих не пострадал.