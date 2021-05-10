«Все горит красным!»: Многокилометровые пробки образовались на въездах в Краснодар

Фото: yandex.ru/maps

Длинные майские каникулы подходят к концу. Все, кто решил провести выходные за городом, возвращается домой. Сотни людей ожидаемо выбрали для поездки вечер понедельника, 10 мая. Из-за этого многокилометровые пробки образовались на въездах в Краснодар.

Поток возвращающихся в город сейчас скопился сразу перед двумя мостами. Большой затор образовался перед Тургеневским путепроводом - сервис «Яндекс» показывает пробку, растянувшуюся на три километра. Машины стоят практически от ТЦ "Мега". Причем есть участки, которые "горят" бордовым.

- Вся проблема в обочечниках, которые обгоняя пробку в районе АЗС, пытаются вклиниться обратно в ряд. В итоге те, кто ехали спокойно по полосе, стоят, пропуская наглых водителей, - возмущаются автомобилисты, томящиеся в пробке.

Фото: yandex.ru/maps

Затруднено движение и перед Яблоновским мостом. Перед въездом в Краснодар автомобилистам придется провести не меньше 30 минут.